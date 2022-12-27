Айзея Риз перейдёт из «Самары» в «Парму»

Разыгрывающий «Самары» Айзея Риз в скором времени перейдёт в «Парму-Пари», сообщает агентство американского баскетболиста SLASH Sports.
Напомним, Айзея Риз перешёл в российскую команду летом 2022 года. В 12 играх Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 6,5 очка, 1,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.
Риз выступал в чемпионате NCAA за команду колледжа Canisius College (Буффало, Нью-Йорк, 2016-2019). В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 выступал за команду G-лиги Santa Cruz Warriors, а также за канадские команды Guelph Nighthawks и Hamilton Honey Badgers (чемпионат CEBL). В сезоне-2021/2022 в матчах чемпионата Великобритании в среднем набирал 19,5 очка и делал 4,5 подбора и 6,7 передачи, в матчах Кубка Европы-ФИБА — 16,4 очка, 5,6 подбора и 7,1 передачи.
- 27 декабря 2022
-
13:02
-
12:56
-
12:02
-
11:56
-
11:02
-
10:04
-
09:44
-
09:00
-
07:40
-
07:11
-
06:43
-
05:39
-
00:52
- 26 декабря 2022
-
23:55
-
23:47
-
22:34
-
21:00
-
20:41
-
19:55
-
18:41
-
18:32
-
16:36
-
16:32
-
15:43
-
14:47
-
14:43
-
14:02
-
13:08
-
12:27
-
12:02
-
11:55
-
11:32
-
10:23
-
10:01
-
09:54