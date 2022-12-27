«Не моё Рождество, но ладно». Йокич отреагировал на поздравление репортёра с праздником

Центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича после матча с «Финикс Санз» (128:125 ОТ) один из репортёров поздравил с Рождеством, забыв о том, что баскетболист из Сербии и отмечает этот праздник 7 января.

Рождество, которое принято называть «православным», в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре Православные церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. В США этот праздник наступает в ночь с 24 на 25 декабря.

«Не моё Рождество, но ладно», — сказал Йокич.

После 32 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 21 победу при 11 поражениях. «Финикс» идёт четвёртым — 19 побед, 15 поражений.

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