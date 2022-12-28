Лиллард — после рекорда по очкам: мне осталось покорить только одну вершину

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, что ему осталось покорить только одну вершину в Национальной баскетбольной лиге.

32-летний разыгрывающий никогда не побеждал в чемпионате.

«Осталось покорить только одну вершину. Я хочу этого всем сердцем. Думаю, мы все знаем, о чём я говорю. Это наша главная цель. Нам просто нужно сделать последнее дело. Оно будет завершающим штрихом в моей карьере», – приводит слова Лилларда официальный сайт НБА.

Напомним, недавно Лиллард побил рекорд франшизы по набранным очкам. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) он реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Клайду Дрекслеру (18 040 очков).