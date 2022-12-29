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Леброн рассказал, до какого момента он планирует оставаться в баскетболе

Леброн рассказал, до какого момента он планирует оставаться в баскетболе
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, сколько времени он ещё планирует играть на профессиональном уровне.

«У меня нет точной цифры. Я знаю, что до тех пор, пока я ментально готов выступать, я буду продолжать это делать. Моё тело будет в порядке, потому что, пока мысленно я в деле, с телом всё будет хорошо и я продолжу работать над собой.

Я победитель и хочу побеждать. Я должен продолжать бороться за чемпионство. Это всегда было моей страстью, это всегда было моей целью с тех пор, как я пришёл в лигу 18-летним парнем из Акрона.

И я знаю, что для достижения этой цели нужны шаги, но как только ты её достигнешь и узнаешь, как её достичь, то просто игра в баскетбол ради игры в баскетбол после этого перестаёт быть частью твоей ДНК. Так что посмотрим, что произойдёт, и посмотрим, насколько свежим останется мой разум в ближайшие пару лет», – приводит слова Леброна EPSN.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

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