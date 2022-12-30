Форвард «Метрополитана», претендент на первый номер драфта НБА — 2023 Виктор Вембаньяма не уверен, что заслуженно получил звание MVP Матча всех звёзд французской лиги.



«Надеюсь, что мои будущие титулы затмят это выступление, но в целом я получил важный опыт. Не знаю, почему мне дали награду MVP. У Жуанна Бегарена показатель эффективности составил 38 баллов, а у меня 32. Почти все его показатели выше, чем у меня.



Не знаю, почему он не был признан самым ценным игроком, он этого заслужил. Меня вознаградили за мой потенциал, а не за проявленный талант? Нет, я так не думаю. Важно ли получение этой награды для меня? Я буду ликовать, когда завоюю награду со своей командой», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.