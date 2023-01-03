Зайон Уильямсон вновь получил повреждение

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) получил повреждение подколенного сухожилия. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

Во время быстрой атаки молодой игрок неудачно наступил на паркет, после чего почувствовал боль в ноге. Эпизод произошёл в конце третьей четверти. После этого баскетболист покинул площадку и больше не принимал участия в игре. К этому моменту на счету Зайона было 26 очков, 6 подборов и 7 передач.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом. Из-за этого игрок был вынужден полностью пропустить предыдущий сезон. Ранее Уильямсон не раз подвергался критике из-за лишнего веса. Журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что в какой-то момент вес игрока составлял 330 фунтов (150 кг). Затем Зайон похудел.

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