«Реал» дома проиграл «Барселоне» в чемпионате Испании

В понедельник, 2 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата испанской лиги ACB, в рамках которого встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Матч прошёл в Мадриде и завершился победой каталонского клуба со счётом 87:78 (28:26, 14:18, 20:13, 25:21).



После 14 встреч «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы одержали 11 побед и потерпели три поражения. Такая же статистика у «Барселоны». Каталонцы в настоящий момент находятся на втором месте. В следующем туре соревнований «Реал» сыграет с клубом «Гран Канария». Встреча состоится 8 января. «Барселона» проведёт следующий матч с командой «Бетис». Он состоится 7 января.