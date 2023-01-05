Гомельский оценил навыки вернувшегося в ЦСКА российского форварда

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу тяжёлого форварда Филиппа Гафурова.

«Филипп Гафуров — высокий, прыгучий, быстрый, обладает стабильным броском. Ему очень не хватает мышечной массы. Но это легко устраняемый недостаток. Я бы пожелал Филиппу отточить обыгрыш 1х1 из позиции спиной к кольцу. Надеюсь, что Гафуров сумеет закрепиться в составе ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

«Самара» официально объявила о том, что Филипп Гафуров возвращается в московский ЦСКА.



Гафуров начинал нынешний сезон в «Самаре» на правах аренды. Форвард набирал 4,1 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи в среднем за матч.