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«Жальгирис» уверенно победил «Фенербахче» в матче Евролиги

«Жальгирис» уверенно победил «Фенербахче» в матче Евролиги
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Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, по ходу которого литовский клуб «Жальгирис» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 86:66 (21:15, 20:15, 26:10, 19:26) в пользу хозяев площадки. Отметим, что турки потерпели пятое подряд поражение.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Игнас Браздейкис. Он принёс своей команде 17 очков. Кроме того, он совершил три подбора и отдал три результативные передачи. В составе «Фенербахче» больше всего очков набрал американский центровой Девин Букер (10). Также в его активе четыре подбора.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча состоится 10 января. Начало – в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре на выезде сыграет с «Панатинаикосом». Этот матч также состоится 10 января и начнётся в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 66
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Браздейкис - 17, Димша - 17, Бирутис - 15, Улановас - 10, Лекавичюс - 9, Шмитс - 6, Буткевичюс - 3, Хэйс - 3, Гедрайтис - 2, Лукошюнас - 2, Эванс - 2, Кривас
Фенербахче: Букер - 10, Мотли - 8, Эдвардс - 8, Бирсен - 6, Гудурич - 6, Махмутоглу - 6, Уилбекин - 5, Хазер - 5, Адетокунбо - 4, Калатес - 4, Пьерр - 4, Хэйс
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