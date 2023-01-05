«Жальгирис» уверенно победил «Фенербахче» в матче Евролиги

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, по ходу которого литовский клуб «Жальгирис» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 86:66 (21:15, 20:15, 26:10, 19:26) в пользу хозяев площадки. Отметим, что турки потерпели пятое подряд поражение.



Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Игнас Браздейкис. Он принёс своей команде 17 очков. Кроме того, он совершил три подбора и отдал три результативные передачи. В составе «Фенербахче» больше всего очков набрал американский центровой Девин Букер (10). Также в его активе четыре подбора.



В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча состоится 10 января. Начало – в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре на выезде сыграет с «Панатинаикосом». Этот матч также состоится 10 января и начнётся в 22:30 мск.