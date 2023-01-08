«Самара» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Сегодня, 8 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого местная «Самара» принимала «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ. Игра завершилась в пользу хозяев со счётом 87:82.
Больше всех очков в матче набрал Малик Ньюмэн — 24. В составе «Самары» наилучшую результативность продемонстрировал Джордан Теодор.
После 20 игр «Самара» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при 12 поражениях. «Автодор» идёт девятым — семь побед, 13 поражений.
Следующий матч команда из Самары также проведёт дома. Её соперником станет казанский УНИКС. Встреча состоится 16 января. «Автодор» 15 января на выезде сыграет с »Енисеем».
Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
87 : 82
Автодор
Саратов, Россия
Самара: Теодор - 17, Найт - 14, Риверс - 13, Эннис - 13, Лазарев - 12, Шелекето - 9, Пичкуров - 6, Умрихин - 3, Барашков, Зверев, Карданахишвили, Чикарев
Автодор: Ньюмэн - 24, Николич - 17, Загорац - 11, Мачадо - 8, Петенев - 8, Минченко - 5, Джонс - 4, Ботрайт - 2, Михайловский - 2, Колесников - 1, Пранаускис, Цыбиков
Комментарии
- 8 января 2023
-
20:08
-
19:31
-
19:15
-
18:59
-
18:05
-
17:19
-
15:54
-
14:55
-
13:39
-
12:54
-
11:24
-
10:27
-
09:18
-
08:54
-
06:36
-
00:55
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:00
-
22:37
-
21:00
-
20:43
-
19:46
-
19:07
-
18:52
-
17:24
-
15:24
-
14:00
-
12:59
-
11:22
-
10:24
-
09:29
-
08:46
-
07:42
-
06:14
-
00:40
Партнерский контент