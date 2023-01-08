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«Самара» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 8 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого местная «Самара» принимала «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ. Игра завершилась в пользу хозяев со счётом 87:82.

Больше всех очков в матче набрал Малик Ньюмэн — 24. В составе «Самары» наилучшую результативность продемонстрировал Джордан Теодор.

После 20 игр «Самара» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при 12 поражениях. «Автодор» идёт девятым — семь побед, 13 поражений.

Следующий матч команда из Самары также проведёт дома. Её соперником станет казанский УНИКС. Встреча состоится 16 января. «Автодор» 15 января на выезде сыграет с »Енисеем».

Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
87 : 82
Автодор
Саратов, Россия
Самара: Теодор - 17, Найт - 14, Риверс - 13, Эннис - 13, Лазарев - 12, Шелекето - 9, Пичкуров - 6, Умрихин - 3, Барашков, Зверев, Карданахишвили, Чикарев
Автодор: Ньюмэн - 24, Николич - 17, Загорац - 11, Мачадо - 8, Петенев - 8, Минченко - 5, Джонс - 4, Ботрайт - 2, Михайловский - 2, Колесников - 1, Пранаускис, Цыбиков
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