«Самара» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 8 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого местная «Самара» принимала «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ. Игра завершилась в пользу хозяев со счётом 87:82.

Больше всех очков в матче набрал Малик Ньюмэн — 24. В составе «Самары» наилучшую результативность продемонстрировал Джордан Теодор.

После 20 игр «Самара» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при 12 поражениях. «Автодор» идёт девятым — семь побед, 13 поражений.

Следующий матч команда из Самары также проведёт дома. Её соперником станет казанский УНИКС. Встреча состоится 16 января. «Автодор» 15 января на выезде сыграет с »Енисеем».