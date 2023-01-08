«Вы знаете, что должно произойти». Леброн намекнул на усиление «Лейкерс» в ближайшее время
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул на усиление состава перед февральским дедлайном.
«Вы все знаете, что должно произойти. Я не должен ничего говорить об этом.
Я играю в эту игру. Для меня имеет значение, кто находится в раздевалке. Но я не могу говорить об этом. Это не моя… не моя работа. Я не могу делать работу за других людей», — приводит слова Леброна Athletic.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА на счету Леброна Джеймса 31 матч. В среднем за игру он набирал 29,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,7 результативной передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции и идёт на серии из пяти побед.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 8 января 2023
-
21:58
-
21:52
-
20:56
-
20:08
-
19:31
-
19:15
-
18:59
-
18:05
-
17:19
-
15:54
-
14:55
-
13:39
-
12:54
-
11:24
-
10:27
-
09:18
-
08:54
-
06:36
-
00:55
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:00
-
22:37
-
21:00
-
20:43
-
19:46
-
19:07
-
18:52
-
17:24
-
15:24
-
14:00
-
12:59
-
11:22
-
10:24
-
09:29
-
08:46
Партнерский контент