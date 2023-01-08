«Вы знаете, что должно произойти». Леброн намекнул на усиление «Лейкерс» в ближайшее время

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул на усиление состава перед февральским дедлайном.

«Вы все знаете, что должно произойти. Я не должен ничего говорить об этом.



Я играю в эту игру. Для меня имеет значение, кто находится в раздевалке. Но я не могу говорить об этом. Это не моя… не моя работа. Я не могу делать работу за других людей», — приводит слова Леброна Athletic.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА на счету Леброна Джеймса 31 матч. В среднем за игру он набирал 29,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,7 результативной передачи.



«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции и идёт на серии из пяти побед.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: