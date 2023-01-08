Уэстбрук рассказал о том, что «Лейкерс» могут играть без своих суперзвёзд

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу игры команды в отсутствие лидеров.

«К сожалению, бывают моменты, когда команда проигрывает. Это неизбежно. У нас есть группа парней, которые готовились к тому, что настанет их момент выйти на площадку и заменить наших суперзвёзд. Они всегда готовы сыграть на высоком уровне. Мы потратили много времени на осознание того, что нужна такая подстраховка, но теперь мы готовы к таким неожиданностям», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

Сегодня в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 136:134. «Озёрники» располагаются на 12-м месте в Западной конференции и идут на серии из пяти побед.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: