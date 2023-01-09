Карасёв сообщил о двух потерях игроков в МБА перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«К сожалению, год начался с двух потерь — у Евгения Воронова повреждение задней поверхности бедра, у Макара Коновалова проблемы с мениском, поэтому в ближайшее время на них рассчитывать мы не можем. Соответственно, вновь попадаем в ситуацию с дефицитом в задней линии. В любом случае будем играть, с подобными проблемами мы уже сталкивались.
Где-то потеряем в агрессии, но опускать руки не собираемся. Выезд сложный, в Красноярске вряд ли кто-то может рассчитывать на лёгкую победу, будем биться. Сравнивать с игрой в Москве в первом круге сложно — «Енисей» практически не поменялся, а вот наш состав будет сильно отличаться», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.
Матч «Енисей» — МБА состоится в Красноярске 10 января, начало — в 15:30 мск.
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