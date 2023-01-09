Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис собирается ускорить процесс своего восстановления после травмы, сообщает ESPN. По информации источника, Дэвис рассчитывает вернуться в строй уже на этой неделе.



Сообщается, что боль в ноге игрока утихает.



Дэвис пропустил уже 12 матчей регулярного чемпионата НБА.



Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.