Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Лейкерс»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:109.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 14 очков, 11 подборов и 16 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 34 очка, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук. На его счету 25 очков, семь подборов и столько же передач. Также отметим американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 17 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи.