Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Лейкерс»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:109.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 14 очков, 11 подборов и 16 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 34 очка, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук. На его счету 25 очков, семь подборов и столько же передач. Также отметим американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 17 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи.
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Колдуэлл-Поуп - 16, Браун - 15, Йокич - 14, Портер - 12, Хиланд - 12, Гордон - 9, Ннаджи - 6, Рид - 2, Чанчар - 2, Браун, Гиллеспи, Грин, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 25, Брайант - 17, Нанн - 15, Кристи - 14, Шрёдер - 14, Габриэль - 9, Суидер - 6, Тоскано-Андерсон - 5, Пиппен Мл. - 4, Беверли, Браун, Браун, Джеймс, Джонс, Дэвис, Ривз, Уокер
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