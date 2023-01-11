«Голден Стэйт» уступил «Финиксу», Томпсон набрал 29 очков

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:113.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 29 очков, пять подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 27 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американец Микал Бриджес. На его счету 26 очков, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Дэмиона Ли, который набрал 22 очка, сделал семь подборов и четыре передачи.