«Голден Стэйт» уступил «Финиксу», Томпсон набрал 29 очков
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:113.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 29 очков, пять подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 27 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американец Микал Бриджес. На его счету 26 очков, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Дэмиона Ли, который набрал 22 очка, сделал семь подборов и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 125
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Пул - 27, Карри - 24, Уиггинс - 10, Лэмб - 8, Грин - 5, Джером - 4, Дивинченцо - 3, Игуодала - 2, Луни - 1, Болдуин Мл., Грин, Куминга, Муди, Роллинз, Уайзмен
Финикс Санз: Бриджес - 26, Ли - 22, Вашингтон - 21, Шарич - 19, Крэйг - 12, Бийомбо - 8, Окоги - 7, Ландейл - 6, Уэйнрайт - 4, Букер, Джонсон, Краудер, Пол, Пэйн, Шамет, Эйтон
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