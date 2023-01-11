Главный тренер «Минска» прокомментировал 19-е поражение команды в 20 матчах Лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Астаной» (48:77).



«Поздравляю соперника, они были очень хорошо готовы к сегодняшнему матчу, играли качественно как в защите, так и в нападении. Цифры говорят сами за себя: эффективность наших действий на всю команду составила 33 против 104 у соперника. На 10 передач мы умудрились сделать 20 потерь, промазали уйму свободных бросков. Поэтому рассчитывать на какой-то положительный результат с такой игрой, наверное, не стоит», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА». Встреча состоится 14 января. «Минск» в следующем матче на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 15 января.



Для «Минска» это поражение стало 19-м в 20 матчах.