Главный тренер «Автодора» рассказал о ключевом факторе перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Енисей» – очень опытная команда, которую Анзулович тренирует уже на протяжении трёх лет. Они сыгранные и прекрасно знакомы с его системой. Тяжёлый и сильный соперник. В двух последних матчах «Енисей» показывал очень хороший баскетбол. Они знают, как играть и использовать наши слабости.



Дорога в Красноярск будет крайне непростой. Клуб сделал всё возможное, чтобы облегчить нам логистику. Считаю, решающее влияние на игру окажет тот факт, насколько наши баскетболисты сумеют адаптироваться к поездке.



Хочу, чтобы моя команда не спала в первой четверти в матче с «Енисеем» так, как мы спали в Самаре. Я могу быть доволен тем, как мы сыграли 30 минут против «Самары», но первую четверть команда провела ужасно. Надеюсь, в Красноярске мы избежим этой «чёрной» десятиминутки.



Брандон Гаррет вернулся в строй спустя полтора месяца. Посмотрим, как он сможет помочь команде. С нами больше не будет Кристиана Джонса, который перешёл в «Морнар» Бар, выступающий в Адриатической лиге. Хочу пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова Руссо официальный сайт «Автодора».