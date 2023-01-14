Главный тренер «Автодора» рассказал о ключевом факторе перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«Енисей» – очень опытная команда, которую Анзулович тренирует уже на протяжении трёх лет. Они сыгранные и прекрасно знакомы с его системой. Тяжёлый и сильный соперник. В двух последних матчах «Енисей» показывал очень хороший баскетбол. Они знают, как играть и использовать наши слабости.
Дорога в Красноярск будет крайне непростой. Клуб сделал всё возможное, чтобы облегчить нам логистику. Считаю, решающее влияние на игру окажет тот факт, насколько наши баскетболисты сумеют адаптироваться к поездке.
Хочу, чтобы моя команда не спала в первой четверти в матче с «Енисеем» так, как мы спали в Самаре. Я могу быть доволен тем, как мы сыграли 30 минут против «Самары», но первую четверть команда провела ужасно. Надеюсь, в Красноярске мы избежим этой «чёрной» десятиминутки.
Брандон Гаррет вернулся в строй спустя полтора месяца. Посмотрим, как он сможет помочь команде. С нами больше не будет Кристиана Джонса, который перешёл в «Морнар» Бар, выступающий в Адриатической лиге. Хочу пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова Руссо официальный сайт «Автодора».
- 14 января 2023
-
21:57
-
21:01
-
21:00
-
19:53
-
18:55
-
18:51
-
17:55
-
15:42
-
14:46
-
13:23
-
12:28
-
11:34
-
10:50
-
09:28
-
08:47
-
08:01
-
06:26
-
00:44
-
00:35
- 13 января 2023
-
21:59
-
19:53
-
17:56
-
17:29
-
15:51
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36
-
09:38
-
09:11
-
09:07