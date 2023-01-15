Энтони Дэвис приступил к тренировкам после травмы

Инсайдер НБА Пера Дэн Войке из LA Times сообщил, что Энтони Дэвис приступил к тренировкам с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Энтони Дэвис сегодня посетил тренировку, чтобы поработать на одной половине площадки. Ранее он принимал участие в разминках, но сегодня он обрадовал нас таким прогрессом. «Лейкерс» тренировались с Демаркусом Казинсом и Мейерсом Ленардом в пятницу, но я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Остин Ривз и Лонни Уокер также прогрессируют в восстановлении», — сказал Войке.

Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

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