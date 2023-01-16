Перасович: «Самара» способна обыграть любого соперника в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.
«Нам предстоит тяжёлый матч с «Самарой». Костяк их команды составляют опытные игроки, выступавшие в НБА и Евролиге. Считаю, у них есть потенциал для того, чтобы обыграть любую из команд лиги. Мы помним, что в матче первого круга на паркете «Баскет-холла» шла равная борьба вплоть до последней четверти. К тому же сейчас наши соперники находятся в отличной форме», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.
«С нетерпением ожидаем предстоящий матч в Самаре. Нам противостоит очень опытная команда, в её составе подобраны хорошие российские и иностранные баскетболисты. Мы провели много матчей с ними, включая предсезонные турниры, и каждый раз на паркете шла борьба», — добавил форвард команды Энтони Браун.
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