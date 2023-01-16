«Это фол». Уэстбрук прокомментировал своё финальное ведение в матче с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал своё финальное ведение и неудачную реализацию в матче Национальной баскетбольной лиги с «Филадельфией Сиксерс» (112:113).

Во время финальных секунд игры Расселл решил попытаться забить победный мяч, пройдя через Джоэла Эмбиида. Что-то остановило Расселла, и он не совершил решающий бросок или передачу.

«Мы бы выиграли, если бы Эмбиид не сфолил на мне. Я не мог совершить бросок, потому что он держал меня за руку. До сих пор не верю, что судьи не заметили этого», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

В этой игре Уэстбрук заработал трипл-дабл: 20 очков, 14 подборов и 11 передач. Эмбиид и Леброн Джеймс набрали по 35 очков.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: