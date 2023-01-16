УНИКС оказался сильнее «Самары» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дерил Мэйкон, набравший 20 очков. 18 баллов на свой счёт записал Луи Лабери. На счету капитана казанцев Андрея Воронцевича 11 баллов.
В составе «Самары» 21 очко набрал Джеймс Эннис. 16 баллов набрал Максим Шелекто. 15 очков на счету Маркоса Найта.
Следующий матч УНИКС проведёт 20 января в Саратове. Соперниками казанцев будут баскетболисты местного «Автодора». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 19 января.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 января 2023, понедельник. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
74 : 86
УНИКС
Казань, Россия
Самара: Эннис - 21, Шелекето - 16, Найт - 15, Теодор - 9, Лазарев - 8, Пичкуров - 3, Риверс - 2, Барашков, Зверев, Карданахишвили, Умрихин, Чикарев
УНИКС: Мэйкон - 20, Лабери - 18, Воронцевич - 11, Димитриевич - 9, Хантер - 9, Браун - 8, Зайцев - 6, Жбанов - 5, Забелин, Одиноков, Разумов, Ткаченко
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