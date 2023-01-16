УНИКС оказался сильнее «Самары» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:74.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дерил Мэйкон, набравший 20 очков. 18 баллов на свой счёт записал Луи Лабери. На счету капитана казанцев Андрея Воронцевича 11 баллов.



В составе «Самары» 21 очко набрал Джеймс Эннис. 16 баллов набрал Максим Шелекто. 15 очков на счету Маркоса Найта.



Следующий матч УНИКС проведёт 20 января в Саратове. Соперниками казанцев будут баскетболисты местного «Автодора». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 19 января.