Йокич установил рекорд «Денвера» по количеству передач за карьеру
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (122:118) оформил 13 результативных передач и вышел на первое место в истории франшизы по количеству ассистов, обойдя Алекса Инглиша, на счету которого 3679 пасов.
В этой игре сербский баскетболист оформил трипл-дабл. Помимо 13 ассистов, на его счету 31 очко и 11 подборов. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 28 очков.
В составе «Миннесоты» отличился Джейден Макдэниелс, который набрал 18 очков.
«Денвер», таким образом, одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции. Для «Миннесоты» это второе поражение кряду — она десятая в турнирной таблице.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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