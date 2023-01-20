Известный данкер НБА назвал условия для своего участия в конкурсе по броскам сверху

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон обозначил условия для принятия участия в конкурсе по броскам сверху в рамках звёздного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации.

«Всё очень просто. Если каким-то образом стану участником Матча всех звёзд (состоится 19 февраля 2023 года. – Прим. «Чемпионата»), то ждите меня в этом конкурсе», – цитирует 27-летнего баскетболиста Sports Illustrated.

Гордон принимал участие в конкурсах по броскам сверху в 2016 и 2020 годах. Форварду так и не удалось стать победителем по итогам судейский решений, часто оспариваемых пользователями в сети Интернет.

В текущем сезоне Аарон принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 16,5 очка, 6,8 подбора и 2,6 передачи. «Наггетс» возглавляют Западную конференцию с 32 победами при 13 поражениях.