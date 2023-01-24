Баскетболистки УГМК одержали 21-ю победу подряд в Премьер-лиге
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Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК завершил домашнюю встречу с «Никой» (Сыктывкар) в рамках Премьер-лиги Чемпионата России по баскетболу среди женщин.
Хозяйки площадки выиграли со счётом 80:50, уступив только в первой четверти – 20:21. В остальных четвертях – 12:11, 22:7, 26:11 – в пользу екатеринбурженок.
В составе УГМК больше всех очков набрала американка Александрия Бентли (19), включая три результативные передачи и два перехвата. У гостей наибольшим количеством набранных очков отличились Саиша Грант-Аллен и Мария Черепанова – по 11 очков каждая.
Стоит отметить, что для УГМК это – 21-я победа подряд в Премьер-лиге. Следующую игру УГМК проведёт с курским «Динамо» на выезде 29 января (17:00 мск).
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