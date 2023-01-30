Результаты всех матчей НБА 30 января, турнирная таблица

30 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Мемфис Гриззлиз» – «Индиана Пэйсерс» – 112:100
«Кливленд Кавальерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 122:99
«Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 135:100
В последнем матче самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 50 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 17 очков, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Хосе Альваредо. На его счету 18 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.
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