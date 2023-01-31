Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли Малик Ньюмэн («Автодор»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань») и Тимофей Герасимов («Енисей»).
Дэрил Мэйкон провёл свой лучший матч в лиге (32 очка при 9 из 12 с игры) и реализовал победный трёхочковый в игре с «Пари НН» (86:85).
Никола Милутинов из ЦСКА был близок к дабл-даблу в столичном дерби с МБА (94:70) – 15 очков и девять подборов.
Владислав Емченко стал одним из героев победы «Локо» над «Зенитом» (92:90), набрав рекордные для себя в сезоне 13 очков при 6 из 6 с игры, а также отметился победным броском за семь секунд до сирены.
Тимофей Герасимов помог «Енисею» обыграть «Астану» в гостях (83:67) – 15 очков и пять передач.
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