Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с МБА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над МБА в Единой лиге ВТБ (73:71).



«Мы против МБА провели уже четыре встречи — в предсезонке одну и три в сезоне. Выиграли перед началом сезона, потом в сезоне, потом один раз проиграли и вот теперь снова победили. Во всех этих матчах у нас была мотивация, и главное, что нам удаётся прогрессировать от матча к матчу.



Но после трёх поражений подряд обстановка была нервной, у нас есть проблемы при быстром переходе из защиты в нападение, мы принимали плохие решения. Надеюсь, что эта победа даст нам немного спокойствия при подготовке к следующим встречам.



Фол Валиева на Эртеле — важнейший момент. Плюс после него ещё было трёхочковое попадание в быстром нападении от Трея Томпкинса. Вот эти два момента помогли нам в концовке, они позволили иметь шанс на победу, которым мы в конце концов и воспользовались.



У нас огромные проблемы на подборе весь сезон. Например, мы проиграли в Москве матч с МБА из-за подборов. Стараемся работать над этим, пока не всегда получается. А так, у нас в каждой игре есть проблемы на щитах. В январе, я считаю, мы провели неплохую работу над этим показателем, выглядели лучше, чем обычно, за исключением нескольких матчей. Это правда, что многие проблемы, которые у нас сейчас есть, связаны с нашей игрой на подборах», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».