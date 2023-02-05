21 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Даллас»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:113.

Лидером по результативности в составе хозяев стал знаменитый американский разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Дрэймонда Грина, набравшего 17 очков и сделавшего 9 подборов и 9 передач. В составе гостей наибольшее количество очков набрал защитник Спенсер Динвидди – 25 очков, три подбора и четыре передачи. Также стоит отметить Тима Хардуэя-младшего. В его активе 22 очка, четыре подбора и две передачи.