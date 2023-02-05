21 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Даллас»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:113.
Лидером по результативности в составе хозяев стал знаменитый американский разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Дрэймонда Грина, набравшего 17 очков и сделавшего 9 подборов и 9 передач. В составе гостей наибольшее количество очков набрал защитник Спенсер Динвидди – 25 очков, три подбора и четыре передачи. Также стоит отметить Тима Хардуэя-младшего. В его активе 22 очка, четыре подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Грин - 17, Грин - 14, Томпсон - 14, Дивинченцо - 13, Куминга - 13, Луни - 10, Уиггинс - 9, Джером - 5, Пул - 3, Болдуин Мл., Игуодала, Лэмб, Муди, Роллинз, Уайзмен
Даллас Маверикс: Динвидди - 25, Хардуэй-младший - 22, Финни-Смит - 18, Грин - 12, Харди - 11, Пауэлл - 10, Баллок - 5, Лоусон - 5, Райт - 5, Вуд, Дав. Бертанс, Дончич, Клебер , Макги, Нтиликина, Пинсон, Сильва
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