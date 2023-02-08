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Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Миннесотой»

Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Миннесотой»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 140:112.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 20 очков, 12 подборов и 16 передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который набрал 30 очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский центровой Лука Гарза. На его счету 19 очков, девять подборов и две передачи. Также отметим американского защитника гостей Энтони Эдвардса, который набрал 19 очков, сделал три подбора и отдал столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
146 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Портер - 30, Гордон - 24, Йокич - 20, Чанчар - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 9, Браун - 8, Смит - 8, Грин - 7, Уотсон - 7, Рид - 5, Уайт - 5, Гиллеспи, Джордан, Маррей, Ннаджи, Хиланд
Миннесота Тимбервулвз: Гарза - 19, Эдвардс - 19, Майнотт - 11, Райан - 11, Рид - 11, Расселл - 10, Найт - 9, Форбс - 7, Принс - 5, Макдэниелс - 4, Ноуэлл - 4, Мур Мл. - 2, Андерсон, Гобер, Маклафлин, Риверс, Таунс
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