Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Миннесотой»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 140:112.



Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 20 очков, 12 подборов и 16 передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который набрал 30 очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский центровой Лука Гарза. На его счету 19 очков, девять подборов и две передачи. Также отметим американского защитника гостей Энтони Эдвардса, который набрал 19 очков, сделал три подбора и отдал столько же передач.