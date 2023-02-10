Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:106.



Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, заработавший дабл-дабл: 25 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который тоже заработал дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 38 очков, 10 подборов и шесть передач.



Напомним, в своём прошлом матче Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.