Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:106.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, заработавший дабл-дабл: 25 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который тоже заработал дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 38 очков, 10 подборов и шесть передач.
Напомним, в своём прошлом матче Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.
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