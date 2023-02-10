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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Лейкерс»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Лейкерс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:106.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, заработавший дабл-дабл: 25 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который тоже заработал дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 38 очков, 10 подборов и шесть передач.

Напомним, в своём прошлом матче Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 25, Дэвис - 23, Ривз - 18, Уокер - 15, Браун - 11, Хатимура - 8, Габриэль - 6, Бамба, Бисли, Вандербилт, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Миддлтон - 22, Холидэй - 18, Аллен - 12, Лопес - 9, Мамукелашвили - 6, Коннотон - 5, Боучэмп - 3, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Грин, Инглс, Картер, Краудер, Портис
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