Эмбиид не исключил, что пропустит Матч звёзд НБА

Звездный игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.



«Посмотрим, что будет дальше. До Матча звёзд ещё есть три игры. Так что я просто буду работать день за днём. Сейчас моё участие в каждом матче находится под большим вопросом, всё будет зависеть от моего самочувствия. Я постараюсь сыграть в этих трёх встречах, после чего мне будет нужен небольшой отдых. Так говорят врачи», — приводит слова Эмбиида NBA Central.



Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку ни одной из команд Матча звёзд.



В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 38 играх, набирая в среднем 33,5 очка, делая 10 подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,1%, из которых 35,5% – трёхочковые.