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Эмбиид не исключил, что пропустит Матч звёзд НБА

Эмбиид не исключил, что пропустит Матч звёзд НБА
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Звездный игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.

«Посмотрим, что будет дальше. До Матча звёзд ещё есть три игры. Так что я просто буду работать день за днём. Сейчас моё участие в каждом матче находится под большим вопросом, всё будет зависеть от моего самочувствия. Я постараюсь сыграть в этих трёх встречах, после чего мне будет нужен небольшой отдых. Так говорят врачи», — приводит слова Эмбиида NBA Central.

Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку ни одной из команд Матча звёзд.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 38 играх, набирая в среднем 33,5 очка, делая 10 подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,1%, из которых 35,5% – трёхочковые.

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