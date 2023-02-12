Гомельский сравнил новичков «Зенита» с ушедшими легионерами

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский сравнил новичков «Зенита» Трента Фрейзера и Ройса Хэмма с ушедшими из команды Джо Томассоном и Томасом Уимбушом.

«Фрейзер и Хэмм произвели благоприятное впечатление. Гораздо более сильное, чем Томассон и Уимбуш. Думаю, что с таким приобретением «Зенит» станет гораздо сильнее», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, недавно «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате. В матче Единой лиги ВТБ клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 90:86.