Гомельский сравнил новичков «Зенита» с ушедшими легионерами
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский сравнил новичков «Зенита» Трента Фрейзера и Ройса Хэмма с ушедшими из команды Джо Томассоном и Томасом Уимбушом.
«Фрейзер и Хэмм произвели благоприятное впечатление. Гораздо более сильное, чем Томассон и Уимбуш. Думаю, что с таким приобретением «Зенит» станет гораздо сильнее», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, недавно «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате. В матче Единой лиги ВТБ клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 90:86.
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