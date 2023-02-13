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Стивен Эй Смит объяснил, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса

Стивен Эй Смит объяснил, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса
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Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит сравнил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легендарного Майкла Джордана.

«Все уважают Леброна. Он один из величайших за всё время. Но Джордана все боялись. Все были в страхе перед встречей с ним.

На протяжении всей карьеры Леброна всегда шли споры о том, кто играет на его уровне. Коби? Дюрант? Да, он сумел превзойти их, справился с вызовом, но этот вопрос возникал постоянно. За карьеру Джордана был хоть один раз, когда по отношению к нему возникал такой вопрос?» — сказал Эй Смит на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.

В нынешнем сезоне 38-летний Леброн Джеймс принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.

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