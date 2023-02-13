Морант: мы стали лучшей командой лиги
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант считает, что его команда на данный момент является сильнейшей в Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее лидер «Мемфиса» заявил, что единственной командой, которая может создать им проблемы, является «Бостон Селтикс», чем вызвал реакцию у некоторых игроков других клубов.
«Мне всё равно, что говорят другие. Честно говоря, я сказал то, что посчитал нужным. Уверенность, которая была у меня, когда я это сказал, — это уверенность, благодаря которой мы достигли того уровня, на котором находимся сейчас, став лучшей командой лиги. Я всегда уверен в себе. И мне всё равно, если кто-то что-то говорит об этом», — приводит слова Моранта Clutch Points.
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