Адетокунбо: никто не подарит нам чемпионство. Мы должны пойти и заслужить его

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу борьбы в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мы играем в хороший баскетбол, вот что меня волнует. Если мы финишируем первыми — хорошо. Если мы финишируем вторыми — отлично. Если мы финишируем третьими — всё ещё здорово. Это не имеет значения. В конце концов, вы должны подготовить свой разум к тому, что для того, чтобы выиграть чемпионат, вы должны играть с тяжёлыми командами.
Ты должен идти и заслужить его. Никто не подарит тебе чемпионство. Ты должен идти и заслужить его. Это будет нелегко», — приводит слова Адетокунбо ESPN.
В последнем матче «олени» оказались сильнее одного из своих главных соперников в этом сезоне — «Бостон Селтикс» (131:125 ОТ). Сейчас команда идёт на серии из 11 побед кряду.
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