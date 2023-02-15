В «Кливленде» официально подтвердили переход в команду трёхкратного чемпиона НБА

Команда НБА «Кливленд Кавальерс» официально объявила о переходе в клуб атакующего защитника Дэнни Грина.



Ранее Грин покинул «Хьюстон Рокетс». Дэнни оказался в этой команде в результате трёхсторонней сделки с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз».



В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию Сиксерс». Летом 2022 года Грин был обменян в «Мемфис» вместе с пиком первого раунда на Де’Энтони Мелтона.



Грин начинал свою карьеру в НБА именно в «Кливленде», которым он был выбран на драфте в 2009 году. В составе «Кавальерс» он провёл 20 матчей и был отчислен в начале своего второго сезона в лиге.



Грин является трёхкратным чемпионом НБА в составе трёх разных команд — «Сан-Антонио Спёрс», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».