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Чемпион НБА в составе «Милуоки» был арестован за избиение девушки

Чемпион НБА в составе «Милуоки» был арестован за избиение девушки
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Бывшего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Брина Форбса арестовали 15 февраля, сообщает News 4 San Antonio. Спортсмена обвиняют в избиении девушки.

Как гласит отчёт полиции, баскетболист и его подруга поругались, находясь вне дома. По возвращении домой Форбс несколько раз ударил девушку во время продолжающейся ссоры. При этом девушке была вызвана бригада скорой помощи. Игрока арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Брин Форбс начинал нынешний сезон в «Миннесоте», однако был отчислен после дедлайна обменов 9 февраля.

Форбс выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2016 года, в его послужном списке такие команды, как «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс».

В 2021 году Форбс стал чемпионом НБА в составе «Милуоки».

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