Кайри Ирвинг, вероятнее всего, подпишет новый контракт с «Далласом»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, вероятнее всего, останется в «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Скорее всего, Кайри Ирвинг останется в «Далласе». В этой команде у него есть шанс получить контракт, который он хочет.

Учитывая, от чего они отказались, и репутацию «Далласа» как команды, которая готова много платить игрокам, желающим играть за неё, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, всё может измениться», — приводит слова Войнаровски ESPN.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, делая 5,4 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 49%, где 37,9% – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях.