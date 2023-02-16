Центровой Андрей Десятников покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт команды.
«Время, проведённое в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!» — сказал баскетболист.
Баскетболист пополнил ряды ЦСКА во время предсезонной подготовки, подписав сначала контракт, действовавший до 1 декабря минувшего года, а затем соглашение с открытой датой. За красно-синих Десятников сыграл в 12 матчах Единой лиги ВТБ со средними показателями в 2,1 очка, 1,3 подбора и 0,5 блок-шота за 6,1 минуты.
- 16 февраля 2023
-
15:58
-
15:03
-
14:47
-
13:41
-
12:30
-
12:22
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:07
-
21:00
-
19:55
-
19:54
-
18:56
-
17:59