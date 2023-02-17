«Финикс» дома уступил «Клипперс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:107.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал нигерийский защитник Джош Окоги, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и одну передачу. Также стоит отметить первого номера американского защитника Девина Букера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и девять передач. Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач. Вторым в составе гостей по результативности стал американский защитник Теренс Мэнн, который набрал 26 очков, сделал четыре подбора и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Окоги - 24, Букер - 19, Эйтон - 18, Росс - 16, Ли - 7, Крэйг - 6, Пол - 5, Бийомбо - 4, Ли - 4, Ландейл - 2, Уоррен - 2, Базли, Дюрант, Пэйн, Уэйнрайт, Шамет
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Мэнн - 26, Леонард - 16, Гордон - 13, Зубац - 13, Хиланд - 9, Пламли - 6, Моррис - 4, Батюм - 3, Бостон, Браун, Диабате, Ковингтон, Коффи, Пауэлл, Престон
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