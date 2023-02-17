«Финикс» дома уступил «Клипперс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:107.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал нигерийский защитник Джош Окоги, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и одну передачу. Также стоит отметить первого номера американского защитника Девина Букера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и девять передач. Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач. Вторым в составе гостей по результативности стал американский защитник Теренс Мэнн, который набрал 26 очков, сделал четыре подбора и три передачи.