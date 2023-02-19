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Зайон Уильямсон рассказал о своих планах по поводу конкурса данков

Зайон Уильямсон рассказал о своих планах по поводу конкурса данков
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон признался, что в следующем году планирует принять участие в конкурсе по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю об этом. У меня есть серьёзные намерения. Если получится, то уже в следующем году», – цитирует Уильямсона Complex.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 26 очка, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, а трёхочковых – 36,8.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает седьмое место в Западной конференции с 30 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Торонто Рэпторс» на выезде 24 февраля (3:30 мск).

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