Леброн Джеймс получил повреждение во время Матча всех звёзд НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о повреждении, полученном в ходе матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я попытался сделать бросок и зацепился пальцем за дужку», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Игрок также отметил, что в дальнейшем не выходил на паркет просто из-за предосторожности.
Напомним, в Матче всех звёзд НБА, в котором встречались Команда Леброна и Команда Янниса Адетокунбо, команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175. Леброн пробыл на паркете 14,5 минуты, набрав за это время 13 очков, сделав один подбор и отдав четыре результативные передачи.
Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировки:
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