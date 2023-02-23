Уэстбрук: изо всех сил стараюсь выходить и соревноваться ради моих болельщиков

Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук высказался по поводу своих персональных болельщиков.

«Это настоящее благословение, чувак — по крайней мере, для меня. Я был в разных местах и пережил столько разных взлётов и падений в своей карьере. Когда есть люди, которые поддерживают тебя по всему миру, я искренне благодарен и признателен им. Изо всех сил стараюсь выходить и соревноваться ради них, быть верным им так же, как они верны мне», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора. Недавно игрок заключил контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Жена Рассела Уэстбрука Нина показала отличные бросковые навыки: