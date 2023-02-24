Инсайдер: «Клипперс» были против перехода Уэстбрука, но на этом настоял Пол Джордж

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж стал инициатором перехода в команду разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.

«Клипперс» практически признают, что подписание Расселла Уэстбрука – это решение Пола Джорджа. Как я понимаю, изначально клуб был против этой сделки. Пол настаивал на подписании Уэстбрука публично. Кавай поддержал эту идею. «Клипперс» подробнее изучили этот вопрос и решили, что он может им помочь в некоторых аспектах», — приводит слова Уиндхорста Ahn Fire Digital.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 25 февраля (6:30 мск).