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20 очков экс-игрока ЦСКА Клайберна помогли «Анадолу Эфес» обыграть АСВЕЛ в Евролиге

20 очков экс-игрока ЦСКА Клайберна помогли «Анадолу Эфес» обыграть АСВЕЛ в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. 16 очков на счету Шейна Ларкина. 14 очков набрал Элайджа Брайант.

В составе АСВЕЛа 20 очков набрал Нандо де Коло. 15 очков на счету Юссуфы Фалла.

В следующем туре АСВЕЛ сыграет на домашнем паркете с мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 марта и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 26-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Греции 2 марта, начало запланировано на 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
89 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: де Коло - 20, Фалл - 15, Обасоан - 9, Пон - 8, Бост - 7, Дьо - 7, Мэтьюс - 7, Тайус - 7, Рисашер - 5, Лайти - 4
Анадолу Эфес: Клайберн - 20, Ларкин - 16, Брайант - 14, Бьёбуа - 12, Пляйсс - 9, Жижич - 8, М'Байе - 8, Данстон - 2, Синглтон - 1, Арна, Гази, Тунджер
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