20 очков экс-игрока ЦСКА Клайберна помогли «Анадолу Эфес» обыграть АСВЕЛ в Евролиге

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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. 16 очков на счету Шейна Ларкина. 14 очков набрал Элайджа Брайант.

В составе АСВЕЛа 20 очков набрал Нандо де Коло. 15 очков на счету Юссуфы Фалла.

В следующем туре АСВЕЛ сыграет на домашнем паркете с мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 марта и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 26-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Греции 2 марта, начало запланировано на 22:00 мск.