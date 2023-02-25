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«Милуоки» победили «Майами», несмотря на травму Янниса Адетокунбо

«Милуоки» победили «Майами», несмотря на травму Янниса Адетокунбо
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:99.

Самым результативным игроком у «Бакс» стал американский защитник Джру Холидэй. На его счету 24 очка, пять подборов и семь передач. Также у хозяев дабл-даблом отметился форвард Бобби Портис: 18 очков и 11 подборов. У гостей надо отметить хорошую игру форварда Джимми Батлера. В его активе 23 очка.

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо получил повреждение колена и ему пришлось покинуть матч после шести минут проведённых на площадке. Напомним, что греческий форвард пропустил и Матч всех звёзд НБА из-за растяжения связок правого запястья.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 99
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Холидэй - 24, Портис - 18, Лопес - 17, Аллен - 16, Миддлтон - 12, Картер - 11, Краудер - 9, Грин - 6, Леонард - 5, Адетокунбо - 4, Инглс - 4, Адетокунбо - 2, Боучэмп, Коннотон, Мамукелашвили, Мэттьюз
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 18, Мартин - 17, Хироу - 14, Зеллер - 10, Страс - 5, Робинсон - 3, Хайсмит - 3, Винсент - 2, Кэйн - 2, Оладипо - 2, Йович, Лав, Лоури, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
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