«Милуоки» победили «Майами», несмотря на травму Янниса Адетокунбо

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:99.

Самым результативным игроком у «Бакс» стал американский защитник Джру Холидэй. На его счету 24 очка, пять подборов и семь передач. Также у хозяев дабл-даблом отметился форвард Бобби Портис: 18 очков и 11 подборов. У гостей надо отметить хорошую игру форварда Джимми Батлера. В его активе 23 очка.

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо получил повреждение колена и ему пришлось покинуть матч после шести минут проведённых на площадке. Напомним, что греческий форвард пропустил и Матч всех звёзд НБА из-за растяжения связок правого запястья.