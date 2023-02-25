42 очка Томпсона помогли «Уорриорз» переиграть «Рокетс»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:101.

Великолепную игру показал американский защитник хозяев Клэй Томпсон. В отсутствие лидера Стефена Карри Томпсон взял на себя роль главного скорера и набрал 42 очка. К ним он прибавил ещё семь подборов и один ассист. У хозяев также можно выделить защитника Джордана Пула. В его активе 15 очков и восемь передач. У «Рокетс» хорошую игру показал форвард Кей Джей Мартин. На его счету 22 очка, восемь подборов и две передачи. Близок к дабл-даблу оказался новичок «Рокетс» Джабари Смит II: 13 очков и девять подборов.