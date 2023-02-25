42 очка Томпсона помогли «Уорриорз» переиграть «Рокетс»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:101.
Великолепную игру показал американский защитник хозяев Клэй Томпсон. В отсутствие лидера Стефена Карри Томпсон взял на себя роль главного скорера и набрал 42 очка. К ним он прибавил ещё семь подборов и один ассист. У хозяев также можно выделить защитника Джордана Пула. В его активе 15 очков и восемь передач. У «Рокетс» хорошую игру показал форвард Кей Джей Мартин. На его счету 22 очка, восемь подборов и две передачи. Близок к дабл-даблу оказался новичок «Рокетс» Джабари Смит II: 13 очков и девять подборов.
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 42, Дивинченцо - 15, Пул - 15, Болдуин Мл. - 11, Джером - 9, Лэмб - 8, Куминга - 7, Муди - 4, Грин - 3, Луни - 2, Грин, Игуодала, Карри, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Хьюстон Рокетс: Мартин - 22, Вашингтон Мл. - 15, Тэйт - 14, Кристофер - 13, Смит II - 13, Никс - 9, Исон - 6, Шенгюн - 5, Гаруба - 2, Камински - 2, Грин, Дэйс, Марьянович, Портер, Хаджинс
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