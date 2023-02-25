«Финикс» победил в матче с «Оклахомой», Девин Букер набрал 25 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.
Самым результативным игроков хозяев стал американский защитник Девин Букер. В его активе 25 очков, шесть подборов и восемь ассистов. Дабл-даблом отметился багамский центровой «Санз» Деандре Эйтон: 14 очков и 10 подборов. Также можно отметить хорошую игру ветерана НБА Криса Пола. На его счету 16 очков, три подбора и шесть результативных подборов. В составе гостей надо отметить игру форварда Айзея Джо. Он стал самым результативным игроком матча с 28 очками. У гостей можно также выделить молодого форварда «Тандер» Джейлена Уильямса: 22 очка, шесть подборов и пять ассистов.
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