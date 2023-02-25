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«Финикс» победил в матче с «Оклахомой», Девин Букер набрал 25 очков

«Финикс» победил в матче с «Оклахомой», Девин Букер набрал 25 очков
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В Финиксе (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.

Самым результативным игроков хозяев стал американский защитник Девин Букер. В его активе 25 очков, шесть подборов и восемь ассистов. Дабл-даблом отметился багамский центровой «Санз» Деандре Эйтон: 14 очков и 10 подборов. Также можно отметить хорошую игру ветерана НБА Криса Пола. На его счету 16 очков, три подбора и шесть результативных подборов. В составе гостей надо отметить игру форварда Айзея Джо. Он стал самым результативным игроком матча с 28 очками. У гостей можно также выделить молодого форварда «Тандер» Джейлена Уильямса: 22 очка, шесть подборов и пять ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
124 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 25, Пол - 16, Окоги - 15, Пэйн - 14, Эйтон - 14, Уэйнрайт - 10, Ли - 9, Росс - 9, Крэйг - 7, Ландейл - 5, Базли, Бийомбо, Дюрант, Ли, Уоррен, Шамет
Оклахома-Сити Тандер: Джо - 28, Уильямс - 22, Дорт - 17, Манн - 11, Уильямс - 10, Уильямс - 8, Шарич - 8, Гидди - 7, Уиггинс - 4, Гилджес-Александер, Дженг, Оморуи, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уотерс III, Холмгрен
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