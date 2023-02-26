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Результаты всех матчей НБА 26 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 26 февраля, турнирная таблица
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26 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» – 108:103
«Орландо Мэджик» – «Индиана Пэйсерс» – 108:121
«Нью-Йорк Никс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 128:106
«Мемфис Гриззлиз» – «Денвер Наггетс» – 112:94
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 107:110
«Юта Джаз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 118:102

Центральным матчем вечера стала победа «Селтикс» над «Сиксерс» в самой концовке. Победный бросок совершил американский звёздный форвард Джейсон Тейтум за 1.3 секунды до конца матча. «Бостон» одержал победу несмотря на потрясающее выступление камерунского центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 41 очко, 12 подборов и пять ассистов.

Турнирная таблица НБА
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